«Челси» и «Милан» готовят громкий обмен

В летнее трансферное окно может состояться обмен игроками между лондонским «Челси» и «Миланом». Такая информация опубликована на портале Goal.com.

Английский клуб давно находится в поиске нападающего и рассчитывает усилить состав португальцем Рафаэлем Леау, правами на которого владеет «Милан». «Пенсионеры» готовы предложить итальянскому топ-клубу обмен с участием американского вингера Кристиана Пулишича. Скорее всего, лондонцам придется доплатить некую денежную сумму, поскольку стоимость Леау в разы выше, чем у Кристиана.

В текущем сезоне Серии А Рафаэл забил восемь голов и отдал шесть ассистов в 23 матчах. На счету Пулишича гол и результативный пас в 16 играх АПЛ.