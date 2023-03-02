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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» и «Милан» готовят громкий обмен

02 Марта 2023 • 14:02 Комментировать

В летнее трансферное окно может состояться обмен игроками между лондонским «Челси» и «Миланом». Такая информация опубликована на портале Goal.com.

Английский клуб давно находится в поиске нападающего и рассчитывает усилить состав португальцем Рафаэлем Леау, правами на которого владеет «Милан». «Пенсионеры» готовы предложить итальянскому топ-клубу обмен с участием американского вингера Кристиана Пулишича. Скорее всего, лондонцам придется доплатить некую денежную сумму, поскольку стоимость Леау в разы выше, чем у Кристиана.

В текущем сезоне Серии А Рафаэл забил восемь голов и отдал шесть ассистов в 23 матчах. На счету Пулишича гол и результативный пас в 16 играх АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Кристиан Пулишич Рафаэл Леау трансферы футбола - лето 2023
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