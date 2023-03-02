Зидан может возглавить топ-клуб АПЛ

Появился очередной претендент на пост главного тренера лондонского «Челси». Как информирует портал Sport.es, на место нынешнего наставника «пенсионеров» Грэма Поттера претендует звездный французский специалист Зинедин Зидан.

«Зизу» рассматривается в числе кандидатов вместе с испанский коучем Луисом Энрике. Оба тренера сейчас находятся без работы. Последним клубом Зинедина был мадридский «Реала», с которым он трижды выигрывал Лигу чемпионов.

В ближайшее время «Челси» может принять решение об отставке Поттера в связи с провальными результатами в нынешнем розыгрыше АПЛ. После 24 матчей «Челси» занимает лишь десятое место в турнирной таблице, отставая от топ-3 на 18 баллов.

«Челси» принял решение по будущему Поттера