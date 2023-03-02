«Ливерпуль» нашёл замену ван Дейку

Руководство «Ливерпуля» недовольно игрой центрального защитника команды Виргила ван Дейка в нынешнем сезоне и начало подыскивать замену 31-летнему нидерландцу.

По информации портала Goal.com, в поле зрения мерсисайдского клуба находятся два футболиста, выступающие в португальском чемпионате. Речь идет об Антониу Силве из «Бенфики» и Гонсалу Игнасиу («Спортинг»). «Красные» попытаются подписать одного из них в летнее трансферное окно.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. Срок контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

В текущем сезоне АПЛ Виргил провел 20 матчей, забил три гола и получил одну желтую карточку.