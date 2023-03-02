Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нашёл замену ван Дейку

02 Марта 2023 • 12:15 Комментировать

Руководство «Ливерпуля» недовольно игрой центрального защитника команды Виргила ван Дейка в нынешнем сезоне и начало подыскивать замену 31-летнему нидерландцу.

По информации портала Goal.com, в поле зрения мерсисайдского клуба находятся два футболиста, выступающие в португальском чемпионате. Речь идет об Антониу Силве из «Бенфики» и Гонсалу Игнасиу («Спортинг»). «Красные» попытаются подписать одного из них в летнее трансферное окно.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. Срок контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

В текущем сезоне АПЛ Виргил провел 20 матчей, забил три гола и получил одну желтую карточку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк трансферы футбола - лето 2023 Антониу Силва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Марта
12:15 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену ван Дейку
11:34 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» столкнётся с конкуренцией со стороны другого клуба АПЛ в борьбе за Чалханоглу
11:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» решил отказаться от Ковачича и сосредоточиться на другом футболисте
11:09 · Англия. Премьер-лига
Назван фаворит на трансфер Гвардиола
10:33 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Не сомневался, что «Арсенал» справится с поражением от «Манчестер Сити»
10:03 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола нашёл нового игрока для «Манчестер Сити»
09:45 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля»: «МЮ» может оформить требл»
09:39 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Юнайтед» одержал 30 побед при тен Хаге
09:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» запланировал четыре летних трансфера
09:25 · Англия. Премьер-лига
Рафинья может сменить «Барселону» на клуб АПЛ
08:51 · Англия. Премьер-лига
Мане сравнил АПЛ и Бундеслигу
08:46 · Англия. Кубок Англии
Мойес похвалил тен Хага
08:40 · Англия. Кубок Англии
Тренер «Шеффилд Юнайтед»: «Наслаждаемся Кубком Англии!»
08:29 · Англия. Кубок Англии
Магуайр: «Сами себе усложнили задачу»
08:28 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер: «Месси даже в 45 лет будет лучшим в мире»
Все новости
Рекомендуем