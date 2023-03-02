Назван фаворит на трансфер Гвардиола

Хорватский защитник Йошко Гвардиол, ныне выступающий в немецкой Бундеслиге за «РБ Лейпциг», вновь оказался на трансферном радаре лондонского «Челси». Об этом рапортует The Times.

Источник отмечает, что «пенсионеры» имеют самые высокие шансы на подписание 21-летнего футболиста. Помимо «Челси», в услугах Гвардиола заинтересованы еще два представителя Премьер-лиги – «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Йошко недавно заключил новое трудовое соглашение с «РБ Лейпцигом» до середины 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги защитник сыграл 20 матчей и получил одну желтую карточку.