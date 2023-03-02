Артета: «Не сомневался, что «Арсенал» справится с поражением от «Манчестер Сити»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета не сомневался в том, что его подопечные сумеют восстановиться после болезненного домашнего поражения от «Манчестер Сити» (1:3). После фиаско «канониры» выиграли три матча подряд с разницей мячей 9:2.

«У меня не было сомнений в том, что команда справится с этой неудачей. Наблюдая за ними каждый день, я вижу, как они сильно хотят добиться успеха, как хотят радовать наших фанатов. Главное для нас, чтобы контролировали то, что зависит от нас. Все остальное случится само собой», - цитирует испанца Daily Mail.

После 25 туров чемпионата Англии «Арсенал» опережает «Ман Сити» на пять баллов.