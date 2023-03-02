Гвардиола нашёл нового игрока для «Манчестер Сити»

19-летний хавбек Алекс Скотт, правами на которого владеет «Бристоль Сити», может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом посредством социальных сетей информирует инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, в услугах талантливого полузащитника заинтересован «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола впечатлен игрой Скотта в матче против своей команды и хочет пригласить его на «Этихад».

Алекс связан контрактными обязательствами с «Бристолем» до лета 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.