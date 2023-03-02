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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Ливерпуля»: «МЮ» может оформить требл»

02 Марта 2023 • 09:45 Комментировать

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Данни Мёрфи высоко оценивает перспективы «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.

«МЮ» может повести очень успешный сезон. Для Премьер-лиги круто, что они вернулись. У команды отличные шансы в Лиге Европы, также они могут побороться за победу в Кубке Англии. Как мне кажется, «красные дьяволы» вообще могут оформить требл в этом сезоне, учитывая их нынешнюю форму», - передает слова Мёрфи портал Talksport.

«МЮ» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, победив по сумме двух матчей каталонскую «Барселону». В Премьер-лиге команда Эрика тен Хага занимает третье место.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Данни Мерфи
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