«Арсенал» запланировал четыре летних трансфера

Лондонский «Арсенал» планирует серьезно усилиться в летнее трансферное окно. Согласно данным The Times, в шорт-лист «канониров» входят сразу четверо футболистов.

Главной целью руководства клуба считается полузащитник «Вест Хэма» и сборной Англии Делан Райс. Также в сфере интересов «канониров» находится хавбек «Брайтона» Мойсес Кайседо. Кроме того, наставник «Арсенала» Микель Артета хочет усилить позиции вингера и левого защитника.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги лондонцы набрали 60 баллов после 25 туров и располагаются на первом месте в турнирной таблице.