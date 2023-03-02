Рафинья может сменить «Барселону» на клуб АПЛ

Атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» Рафинья Диас может покинуть испанский чемпионат и переехать на Туманный Альбин, об этом сообщается на страницах издания Sport.es.

Как информирует источник, в услугах бразильского футболиста заинтересован «Ньюкасл». «Сороки» предпримут попытку заполучить Рафинью в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего исполнителя в 50 миллионов евро.

Рафинья перешел в «Барсу» из «Лидса» летом прошлого года. Он заключил долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года.

В текущем сезоне бразилец провел 22 матча в Ла Лиге, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.