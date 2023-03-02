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Напарник Месси может заменить Бензема в «Реале»

02 Марта 2023 • 09:08 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» продолжает подыскивать усиление в атакующую линию. Как стало известно журналистам портала Goal.com, в поле зрения «королевского» клуба попал нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

Руководство «сливочных» рассматривает возможность подписания 23-летнего южноамериканца по завершении нынешнего сезона. В составе «Реала» Хулиан будет призван заменить 35-летнего француза Карима Бензема.

Контракт Альвареса с «горожанами» рассчитан до середины 2027 года. Трансферный ценник нападающего – 50 миллионов евро.

В составе сборной Аргентины Хулиан стал чемпионом мира на мундиале в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Карим Бензема Хулиан Альварес
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Комментарии (1)
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pol-black
02 Марта 2023 в 10:02
сейчас сити с ним новый контракт подпишет и за сотку продаст мадриду.
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