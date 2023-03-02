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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мане сравнил АПЛ и Бундеслигу

02 Марта 2023 • 08:51 Комментировать

Форвард мюнхенской «Баварии» Садио Мане провел сравнение между Бундеслигой и Английской премьер-лигой, где он выступал за «Ливерпуль».

«Это очень плотный и сбалансированный чемпионат – взгляните на турнирную таблицу. Здесь потрясающая атмосфера на матчах. Выйдя здесь на поле, я подумал: «Круто. Футболисты здесь очень хороши». По моему мнению, Бундеслига не уступает АПЛ в этом плане», - передает слова сенегальского нападающего Sport Bild.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Мане провел 15 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане
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