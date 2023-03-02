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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Макаллистер: «Месси даже в 45 лет будет лучшим в мире»

02 Марта 2023 • 08:28 Комментировать

Хавбек английского «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис Макаллистер высказался о звездном партнере по национальной команде Лионеле Месси.

«Я хочу, чтобы Месси сыграл на следующем чемпионате мира за сборную страны. У меня нет сомнений, что Лео сможет даже в 40-45 лет оставаться лучшим в мире. Это профессионал с большой буквы, он в прекрасной форме. Поэтому ничто не может помешать ему выступать дальше», - передает слова полузащитника Tyc Sports.

Аргентина выиграла недавний чемпионат мира, который состоялся в конце 2022 года в Катаре. Месси был признан лучшим футболистом турнира, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Брайтон Алексис Макаллистер
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