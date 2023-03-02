Клопп высказался о матче «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно предстоящей встречи с «Манчестер Юнайтед» в рамках очередного тура Английской премьер-лиги.

«Нам предстоит игра против сильного соперника, находящегося в отличной форме. «Ливерпуль» должен быть готов дать бой «Манчестер Юнайтед», - передает слова немецкого специалиста BBC Sport.

Центральный матч 26-го тура «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Энфилд» в воскресенье, 5 марта. Начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают шестое место в турнирной таблице, а гости находятся на третьей строчке.