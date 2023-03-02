Артета рассказал, чем важен Зинченко для «Арсенала»

Испанский тренер Микель Артета, занимающий пост наставника лондонского «Арсенала», высказался о значимости для команды украинского полузащитника Александра Зинченко. Во вчерашнем матче против «Эвертона» (4:0) хавбек отметился голевой передачей.

«Именно поэтому мы решили пригласить Александра в «Арсенал». Этот игрок привносит что-то новое в команду. Его менталитет и игровые навыки делают нас непредсказуемыми для соперников. Он помогает создавать угрозу у ворот соперника, когда мы владеем мячом», - цитирует тренера пресс-служба клуба.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Зинченко провел 18 поединков, забил один гол и сделал одну результативную передачу.