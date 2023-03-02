Целый ряд клубов АПЛ выстроился в очередь за услугами 19-летнего игрока «Бристоля»

«Бристоль Сити» ярко проявил себя в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Манчестер Сити» - фаворит, конечно, выиграл, но игроки «Бристоля» дрались самым достойным образом, за что были похвалены Хосепом Гвардиолой - а похвала наставника «Манчестер Сити», как известного, дорогого стоит.

Одним из наиболее старательных в составе «Бристоля» был полузащитник Алекс Скотт, который оценивается - ни много ни мало - в 30 миллионов евро. Тем не менее, на 19-летнего игрока уже претендуют такие клубы из высшей лиги, как «Ньюкасл», «Лидс», лондонский «Тоттенхэм», «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм».