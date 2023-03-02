Луис Энрике не хочет работать с бразильской сборной, он ждёт предложения от «Челси»

Луис Энрике не хочет работать с бразильской сборной, об этом сообщает издание Sport. Причина в том, что бывший наставник «Барселоны» видит себя в клубном футболе, и он хотел бы поработать в английской Премьер-лиге.

Сейчас вокруг «Челси» складывается ситуация, сродни жестоким картинкам из жизни дикой природы, когда целая стая грифов ждет чьей-либо смерти - в данном случае «спортивной кончины» Грэма Поттера, который испытывает большие проблемы в «Челси».

И Луис Энрике - не просто один из претендентов на его должность, но и, как уточняет источник, «поул-ситтер» - первый человек в списке потенциальных кандидатов.