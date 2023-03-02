«Арсенал» разгромил «Эвертон» и отдалился от «Манчестер Сити»

«Арсенал» на классе разгромил «Эвертон». В первом тайме «канониры» в концовке забили дважды, что и предопределило итог поединка.

В Английской премьер-лиге прошёл перенесённый матч между «Арсеналом» и «Эвертоном». Буквально месяц назад команды уже играли в рамках чемпионата, и тогда «ириски» сенсационно выиграли 1:0, после чего «канониры» потеряли очки ещё в двух матчах и лишились своего большого преимущества. Однако после этого «Арсенал» всё же собрался и перед очередным матчем опережал «Манчестер Сити» на два очка, имея встречу в запасе. Что касается «Эвертона», то несмотря на две победы в четырёх последних матчах, он оставался в зоне вылета.

Дебют игры получился резвым – команды старались на скоростях отвечать атакой на атаку. Неудивительно, что уже в самом дебюте матча соперники могли открыть счёт. Сначала «канониры» хитро разыграли угловой, и Жоржиньо с правого угла штрафного бил на исполнение, но в дальнюю «девятку» немного не попал. Вскоре Онана уже обокрал итальянского бразильца, разогнал атаку, и после прострела Макнила слева Мопе пяткой пытался переправить мяч в сетку, но получилось несильно, и Ремсдейл был начеку.

Команды продолжили после этого действовать на хороших скоростях, но вот моментов после долго не возникало. «Арсенал» контролировал мяч и шёл вперёд, а «Эвертон» старался ловить соперника на контратаках, периодически убегая вперёд. При этом «канониры» за полчаса игры нанесли лишь один удар, причём в створ не попали.

За пять минут до перерыва «Арсенал» всё же своего добился, сумев организовать атаку. Зинченко получил мяч справа перед штрафной, сделал разрезающую передачу вперёд на Саку, который стоя спиной, сумел развернуться и мощно пробить в ближний верхний угол. Пикфорд спасти ворота не сумел.

«Эвертон» пытался прибавить, но до перерыва успел пропустить ещё раз, причём привёл гол себе сам. Гуэйе на своей половине поля отобрал мяч у Эдегора, двинулся к своим воротам и долго думал, что делать дальше. Из-за спины полузащитника вылетел Сака, который проткнул футбольный снаряд на ход, Мартинелли же вырвался на рандеву с Пикфордом и легко его переиграл. В итоге, «Эвертон», хорошо смотревшийся, ушёл на перерыв с серьёзным отставанием в счёте.

Второй тайм также начался под диктовку «Арсенала», лондонцы забрали себе мяч и спокойно катали его. «Канониры» в начале половины могли забить и третий мяч, но после передачи с фланга Троссар слёта с близкого расстояния не смог нормально пробить, не подстроившись под навес. Лишь по истечении часа игры «ириски» наконец-то нашли чем ответить. Макнил протащил мяч слева в центр и мощно пробил из-за пределов штрафной, но Рамсдейл не без труда ворота спас.

За двадцать минут до конца лондонцы довели счёт до разгромного. Джака сделал пас на ход в левую зону, Троссар ворвался в штрафную и прострелил в центр чуть назад на Эдегора, который спокойно пробил в цель. Мяч задел кого-то из защитников «ирисок», но всё равно залетел в ворота. «Арсенал» продолжал владеть мячом и ещё через десять минут отличился вновь. Зинченко слева сделал разрезающую передачу на Нкетиа, который из пределов штрафной прострелил, а Мартинелли с близкого расстояния оформил дубль.

В компенсированное время «Эвертон» мог забить гол престижа. После прострела слева Рамсдейл в ближнем бою сумел вытащить мяч. В итоге счёт больше не изменился. Уже на выходных команды проведут очередные встречи в рамках Премьер-лиги. «Арсенал» примет «Борнмут», а «Эвертон» отправится на выезд к «Ноттингем Форест».

Роман Андреев