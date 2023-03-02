Сака и Мартинелли забили по 10 голов в сезоне АПЛ

Главные молодые звёзды лондонского «Арсенала», Букайо Сака и Габриэл Мартинелли забили по 10 голов в текущем сезоне АПЛ каждый. Как делится Opta, теперь «канониры» являются единственной командой в Английской премьер-лиге, в составе которой двое игроков достигли двухзначных показателей результативности.

Напомним, прямо сейчас «Арсенал» дома играет против «Эвертона» и благодаря забитым голам Саки и Мартинелли лидер АПЛ уверенно ведёт – 2:0. Второй тайм приближается к своей середине, следите за развитием событий концовки матча в трансляции от портала Liveresult.ru. В режиме реального времени «канониры» отрываются от «Манчестер Сити» на пять баллов в турнирной таблице.