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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сака и Мартинелли забили по 10 голов в сезоне АПЛ

02 Марта 2023 • 00:18 Комментировать
Арсенал
4:0
Эвертон
окончен

Главные молодые звёзды лондонского «Арсенала», Букайо Сака и Габриэл Мартинелли забили по 10 голов в текущем сезоне АПЛ каждый. Как делится Opta, теперь «канониры» являются единственной командой в Английской премьер-лиге, в составе которой двое игроков достигли двухзначных показателей результативности.

Напомним, прямо сейчас «Арсенал» дома играет против «Эвертона» и благодаря забитым голам Саки и Мартинелли лидер АПЛ уверенно ведёт – 2:0. Второй тайм приближается к своей середине, следите за развитием событий концовки матча в трансляции от портала Liveresult.ru. В режиме реального времени «канониры» отрываются от «Манчестер Сити» на пять баллов в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака Габриэл Мартинелли
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