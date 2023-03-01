​Отец и агент Макаллистера посетили матч «Ливерпуля»

Полузащитник Алексис Макаллистер, который в декабре стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, наверняка летом сменит «Брайтон» на более статусный клуб. Слухи то и дело связывают 24-летнего футболиста с грандами, в частности с «Ливерпулем».

Масла в огонь подливает FootballTransfers – по данным источника, на прошлой неделе отец и агент Алексиса Макаллистера посетили матч «Ливерпуля» против «Реала» в Лиге чемпионов. Связано ли это с возможными переговорами, пока непонятно.

Алексис Макаллистер оценивается экспертами портала transfermarkt в 42 миллиона евро. При этом «Брайтон» будет требовать за футболиста гораздо больше.