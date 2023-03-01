Без Парти, но с Жоржиньо: «Арсенал» и «Эвертон» огласили составы на поединок в АПЛ

Менее чем через час на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне стартует отложенный матч седьмого тура АПЛ – лидер лиги «Арсенал» встретится с аутсайдером - «Эвертоном». Два клуба опубликовали свои составы на грядущее сражение.

«Арсенал»: Ремсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль дос Сантос, Зинченко, Джака, Жоржиньо, Эдегор, Мартинелли, Троссар, Сака;

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Кин, Тарковски, Миколенко, Макнил, Онана, Гуэйе, Дукуре, Ивоби, Мопе;

Напомним, что в начале февраля эти команды уже встречались друг с другом в АПЛ на арене «Гудисон Парк» в Ливерпуле, однако тогда сильнее сенсационно оказался «Эвертон».

Текстовую трансляцию поединка проведёт портал Liveresult.ru.