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​Эмери просит Эмилиано Мартинеса не уходить из «Астон Виллы» - отец игрока

01 Марта 2023 • 21:44 Комментировать

Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарём чемпионата мира – 2022. Наверняка летом на трансферном рынке разгорится серьёзная борьба за 30-летнего аргентинца. Комментарий на этот счёт дал отец футболиста по имени Бето.

«Эмери просит его не уходить, остаться в «Астон Вилле». Ему нравится Эми. В «Астон Вилле» у него всё более чем хорошо.

Перейдёт ли Эми в «Манчестер Юнайтед»? Надеюсь, он окажется в одной из великих команд», - сказал Бето TyC Sports.

Ранее сообщалось, что Эмилиано Мартинес хочет оказаться в команде, которая в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Эмилиано Мартинес Астон Вилла
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