«Челси» продолжает публично поддерживать главного тренера команды Грэма Поттера, несмотря на серьёзный кризис команды. В то же время Football Insider рассказывает о том, что в стане руководителей лондонского клуба растёт ощущение необходимости перемен на тренерском мостике.

По данным источника, в обозримом будущем занять тренерское кресло в «Челси» может аргентинец Маурисио Почеттино. «Пенсионеры» якобы уже установили контакт с бывшим рулевым «Тоттенхэма» и «ПСЖ».

Отмечается, что Маурисио Почеттино интересна работа в «Челси».

Добавим, что «Челси» на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.