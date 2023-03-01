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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» может уволить Поттера и пригласить топ-тренера из Аргентины слухи

01 Марта 2023 • 21:27 Комментировать

«Челси» продолжает публично поддерживать главного тренера команды Грэма Поттера, несмотря на серьёзный кризис команды. В то же время Football Insider рассказывает о том, что в стане руководителей лондонского клуба растёт ощущение необходимости перемен на тренерском мостике.

По данным источника, в обозримом будущем занять тренерское кресло в «Челси» может аргентинец Маурисио Почеттино. «Пенсионеры» якобы уже установили контакт с бывшим рулевым «Тоттенхэма» и «ПСЖ».

Отмечается, что Маурисио Почеттино интересна работа в «Челси».

Добавим, что «Челси» на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Грэм Поттер
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