Форвард с ценником 100 млн евро стал целью «Манчестер Юнайтед»

Открытие чемпионата мира в составе сборной Португалии Гонсалу Рамуш, выступающий на клубном уровне за лиссабонскую «Бенфику», имеет вариант трудоустройства в одном из грандов английского футбола.

По данным Todofichajes, интерес к 21-летнему нападающему возобновил «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» рассматривали кандидатуру Рамуша в зимнее трансферное окно, но сделка не состоялась. Манкунианцы попробуют подписать игрока грядущим летом.

«Бенфика» готова к переговорам и оценивает нападающего минимум в 100 миллионов евро. Срок контракта Гонсалу с лиссабонским клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.