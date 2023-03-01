Назван лучший игрок АПЛ по количеству успешных обводок

Пресс-служа АПЛ назвала лучшего игрока среди всех 20 клубов лиги по количеству успешных обводок. На данный момент им является вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака – у него 49 обводок, которые завершились успехом.

На втором месте идёт алжирский форвард «Вест Хэма» Саид Бенрахма – у него набралось 43 успешные обводки. На третьем – молодой нападающий «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе – 41 успешная обводка.

Что любопытно, на четвёртой строчке тоже расположился «канонир» - форвард «Арсенала» Габриэл Мартинелли – 41 обводка. Пятое место занимает опытный вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.