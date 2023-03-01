Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван лучший игрок АПЛ по количеству успешных обводок

01 Марта 2023 • 18:36 Комментировать
Арсенал
...
Эвертон
1 1.35 X 5.10 2 9.00
Через 3 ч. 38 мин.

Пресс-служа АПЛ назвала лучшего игрока среди всех 20 клубов лиги по количеству успешных обводок. На данный момент им является вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака – у него 49 обводок, которые завершились успехом.

На втором месте идёт алжирский форвард «Вест Хэма» Саид Бенрахма – у него набралось 43 успешные обводки. На третьем – молодой нападающий «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе – 41 успешная обводка.

Что любопытно, на четвёртой строчке тоже расположился «канонир» - форвард «Арсенала» Габриэл Мартинелли – 41 обводка. Пятое место занимает опытный вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уилфрид Заха Букайо Сака Габриэл Мартинелли Саид Бенрахма Эберечи Эзе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.03.23 в 22:45
Арсенал Арсенал
Эвертон Эвертон
1.32 5.60 10.00
Видео
01.03.23 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.46 4.80 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Марта
18:36 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший игрок АПЛ по количеству успешных обводок
18:33 · Англия. Премьер-лига
​У Стерлинга отреагировали на информацию о возможном уходе игрока из «Челси»
18:17 · Англия. Премьер-лига
«Челси» с ноября забил меньше всех голов в четырёх дивизионах Англии
17:57 · Англия. Премьер-лига
Названы самые пьющие фанаты в АПЛ
17:57 · Англия. Премьер-лига
Чемпион мира Макаллистер получил внушительный ценник
17:57 · Англия. Премьер-лига
​У тен Хага спросили о будущем Забитцера и Вегхорста
17:51 · Англия. Премьер-лига
Клопп назвал цель «Ливерпуля» в АПЛ
17:50 · Англия. Премьер-лига
​«Атлетико» договорился о контракте с защитником из АПЛ
17:07 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» нашёл топ-нападающего в команде Моуринью
16:42 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Беллингема
15:58 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби может возглавить «Челси»
15:13 · Англия. Премьер-лига
Лотар Маттеус: «В финале Лиги чемпионов 1999 года мы были намного лучше «МЮ»
15:01 · Англия. Премьер-лига
Луис Диас не намерен покидать «Ливерпуль»
14:48 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг может покинуть «Челси» летом
14:23 · Англия. Премьер-лига
В «Арсенале» уверены в подписании Райса слухи
Все новости
Рекомендуем