​У Стерлинга отреагировали на информацию о возможном уходе игрока из «Челси»

В прессе появилась информация о том, что нападающий Рахим Стерлинг может покинуть «Челси» ближайшим летом. Комментарий на этот счёт дала представитель игрока – Келли Хогарт.

«Стерлинг не выражал никакого недовольства в «Челси». Он посвятил своё долгосрочное будущее клубу с новым владельцем, и его положение в ближайшем трансферном окне пересмотру не подлежит», - написала Хогарт в социальных сетях.

Всего за «Челси» Рахим Стерлинг провёл 25 матчей. В них нападающий записал на свой счёт шесть голов и три результативных паса на партнёров.

«Челси» на текущий момент занимает лишь десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.