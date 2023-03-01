Чемпион мира Макаллистер получил внушительный ценник

Руководство «Брайтона» выкатило внушительный ценник на чемпиона мира Алексиса Макаллистера на фоне интереса к аргентинцу со стороны европейских клубов.

Как стало известно журналистам Fichajes, представитель АПЛ готов расстаться с центральным полузащитником, если за него заплатят 75 миллионов фунтов (~85 миллионов евро). Ранее в прессе сообщалось об интересе к Макаллистеру со стороны мадридского «Атлетико», «Манчестер Сити» и лондонского «Челси».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Алексис принял участие в 19 встречах, записав на свой счет пять забитых мячей и получив шесть желтых карточек.