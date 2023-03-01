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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​У тен Хага спросили о будущем Забитцера и Вегхорста

01 Марта 2023 • 17:57 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о будущем полузащитника Марселя Забитцера и нападающего Ваута Вегхорста. Эти игроки выступают за «красных дьяволов» на правах аренды.

«Думаю, пока что слишком рано говорить об их будущем. Идёт сезон, и мы должны думать именно о нём. Не нужно отвлекаться и думать о том, что будет в следующем сезоне», - высказался тен Хаг, чьи слова приводит портал Goal.

В среду «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Кубка Англии против «Вест Хэма». Стартовый свисток прозвучит в 22:45. Не пропустите подробную трансляцию матча в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер Эрик тен Хаг Ваут Вегхорст
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