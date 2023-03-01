​У тен Хага спросили о будущем Забитцера и Вегхорста

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о будущем полузащитника Марселя Забитцера и нападающего Ваута Вегхорста. Эти игроки выступают за «красных дьяволов» на правах аренды.

«Думаю, пока что слишком рано говорить об их будущем. Идёт сезон, и мы должны думать именно о нём. Не нужно отвлекаться и думать о том, что будет в следующем сезоне», - высказался тен Хаг, чьи слова приводит портал Goal.

В среду «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Кубка Англии против «Вест Хэма». Стартовый свисток прозвучит в 22:45. Не пропустите подробную трансляцию матча в текстовом формате.