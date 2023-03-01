Клопп назвал цель «Ливерпуля» в АПЛ

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно перспектив своей команды в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. По мнению немецкого коуча, мерсисайдцы могут побороться за попадание в четверку лучших.

«Я прекрасно знаю, какая задача стоит перед нами. И я уверен, что «Ливерпуль» способен финишировать в топ-4. В последние годы мы были едины и добились отличных результатов. Поддержка фанатов нам очень помогала. Без них мы бы не добились этого всего», - передает слова Клоппа BBC Sport.

«Ливерпуль» занимает седьмое место в таблице Премьер-лиги, отставая от идущего четвертым «Тоттенхэма» на девять баллов.