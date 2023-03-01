​«Атлетико» договорился о контракте с защитником из АПЛ

На трансферном рынке разгорается борьба за защитника «Лестера» Чаглара Сёюнджю, чей контракт истекает в конце нынешнего сезона. Как сообщает 90min, фаворитом в гонке за 26-летним футболистом сборной Турции является «Атлетико». По данным источника, «матрасники» уже согласовали с Сёюнджю условия контракта. Всё идёт к тому, что летом турецкий футболист переедет в Мадрид.

Всего за «Лестер» Чаглар Сёюнджю провёл 127 матчей. В них защитник записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.

Добавим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Чаглара Сёюнджю в 22 миллиона евро.