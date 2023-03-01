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«МЮ» нашёл топ-нападающего в команде Моуринью

01 Марта 2023 • 17:07 Комментировать

Форвард сборной Аргентины и «Ромы» Пауло Дибала пользуется спросом на трансферном рынке. В услугах нападающего заинтересованы два европейских топ-клуба.

Согласно сведениям Fichajes, в борьбе за 29-летнего футболиста сойдутся мадридский «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». Стоит отметить, что в контракте Дибалы с римлянами прописан пункт о выкупе за 12 миллионов евро для клубов, не выступающих в Серии А.

В нынешнем сезоне Дибала принял участие в 24 поединках во всех турнирах за «волков», в которых отметился 12 забитыми мячами и семью голевыми передачами. Его соглашение с «Ромой» рассчитано до лета 2025 года.

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Рома Манчестер Юнайтед Пауло Дибала трансферы футбола - лето 2023
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