Клопп рассказал, где продолжит карьеру

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на слухи о возможной отставке с занимаемого поста. Информация об уходе немецкого специалиста появилась в прессе из-за неудачных результатов мерсисайдцев в текущем сезоне.

«Отставка? Мы видим наше будущее вместе. Разберемся, как выйти из сложившейся ситуации. Мы не разделимы как клуб. У меня с «Ливерпулем» совместное будущее», - передает слова Клоппа инсайдер Фабрицио Романо посредством социальных сетей.

Напомним, что на прошлой неделе «Ливерпуль» на своем поле потерпел крупное поражение от «Реала» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В АПЛ команда идет на седьмом месте.

Контракт Клоппа с «красными» рассчитан до лета 2026 года.