​Энди Коул не связывает прогресс Рэшфорда с уходом Роналду

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Энди Коул высказался о прогрессе нападающего Маркуса Рэшфорда. Коул не считает, что улучшению формы игрока поспособствовал уход из команды звёздного Криштиану Роналду.

«Когда полтора года назад у Рэшфорда были игровые проблемы, Роналду в команде не было. Думаю, это скорее эффект тен Хага. Тренер поверил в него», - высказался Коул для Stats Perform.

В сезоне 2022/2023 Маркус Рэшфорд провёл 38 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 25 голов и 9 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в таблице Премьер-лиги.