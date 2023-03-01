Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Энди Коул не связывает прогресс Рэшфорда с уходом Роналду

01 Марта 2023 • 12:18 Комментировать

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Энди Коул высказался о прогрессе нападающего Маркуса Рэшфорда. Коул не считает, что улучшению формы игрока поспособствовал уход из команды звёздного Криштиану Роналду.

«Когда полтора года назад у Рэшфорда были игровые проблемы, Роналду в команде не было. Думаю, это скорее эффект тен Хага. Тренер поверил в него», - высказался Коул для Stats Perform.

В сезоне 2022/2023 Маркус Рэшфорд провёл 38 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 25 голов и 9 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Энди Коул Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.03.23 в 22:45
Арсенал Арсенал
Эвертон Эвертон
1.32 5.60 10.00
Видео
01.03.23 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.46 4.80 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Марта
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд нацелилась на полузащитника «Ливерпуля»
12:43 · Англия. Премьер-лига
Мане: «Ливерпуль» вернётся, я убеждён, что клуб найдёт выход из ситуации»
12:18 · Англия. Премьер-лига
​Энди Коул не связывает прогресс Рэшфорда с уходом Роналду
12:07 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Забудьте о требле»
11:48 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги: «Нунес – совершенный игрок»
11:38 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» присматривается к трём полузащитникам
11:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола не отпустит Альвареса в «Барселону»
11:15 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на футболиста «Челси»
11:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» рискует не подписать трансферную цель Гвардиолы
10:53 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Интера» может перебраться в «Лестер»
10:50 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг попросил «Манчестер Юнайтед» купить топ-игрока из «Интера»
10:01 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ нацелился на Чалханоглу
09:55 · Англия. Премьер-лига
Джонсон: «Ван Дейк разочаровывает, он задал высокую планку, которой уже не соответствует»
08:26 · Англия. Премьер-лига
Продажа «Манчестер Юнайтед» под угрозой срыва
08:08 · Англия. Премьер-лига
Гакпо мог перейти в «Лидс» - раскрыта причина срыва трансфера
Все новости
Рекомендуем