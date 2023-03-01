​Гвардиола: «Забудьте о требле»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, может ли его команда выиграть требл в нынешнем сезоне.

Требл в классическом варианте представляет собой победы в чемпионате, национальном кубке и Лиге чемпионов.

«Нет, забудьте об этом. Забудьте. Когда мы начинаем говорить об этом, то сразу проигрываем матчи и вылетаем из соревнований. Так что мы не должны думать об этом. Мы думаем только о следующем матче против «Ньюкасла», - сказал Гвардиола после вторничной победы над «Бристоль Сити» в Кубке Англии со счётом 3:0.

В чемпионате Англии «Манчестер Сити» сейчас идёт вторым. От «Арсенала» «горожане» отстают на два очка, проведя на игру больше.