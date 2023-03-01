Карим Бензема находится в отличной форме, и он наверняка останется в «Реале» на следующий сезон. Впрочем, в мадридском клубе уже сейчас думают о том, кто станет преемником француза, постепенно выходящего на закат футбольной карьеры.

Как сообщает Fichajes, оказаться в «Реале» может нападающий Ромелу Лукаку. В настоящий момент бельгиец выступает за «Интер» на правах аренды, но в клубе Серии А не уверены в своём желании сохранить игрока, права на которого принадлежат «Челси».

Ромелу Лукаку весной исполнится 30 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают фактурного бельгийца в 55 миллионов евро.