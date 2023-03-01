Гвардиола не отпустит Альвареса в «Барселону»

В сети ходят слухи о возможном уходе из «Манчестер Сити» аргентинского нападающего Хулиана Альвареса. Интерес к южноамериканскому футболисту проявляет каталонская «Барселона», которая готова арендовать игрока на следующий сезон.

При этом, как сообщает Fichajes, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола выступает против трансфера форварда. Испанец рассчитывает на Альвареса и готов задействовать его в поединках.

Хулиан оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «горожанами» рассчитано до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Альварес провел 19 матчей, отметившись пятью забитыми мячами.