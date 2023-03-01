«Ювентус» нацелился на футболиста «Челси»

Голкипер лондонского «Челси» Эдуар Менди может покинуть Английскую премьер-лигу и попробовать свои силы в итальянском футболе. Согласно сведениям журналистов Fichajes, в услугах африканского вратаря заинтересован туринский «Ювентус».

«Старая синьора» хочет воспользоваться нынешним положением Менди в лондонском клубе, где он стал получать меньше игровой практики после назначения Грэма Поттера.

Контракт 30-летнего сенегальца с «пенсионерами» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

В этом сезоне Эдуар провел девять матчей в Премьер-лиге, в которых пропустил 12 мячей.