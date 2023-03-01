«Манчестер Сити» рискует не подписать трансферную цель Гвардиолы

Португальский форвард Рафаэл Леау, выступающий в итальянском чемпионате за «Милан», врыд ли перейдет с «Манчестер Сити». Об этом рапортуют журналисты caughtoffside.com.

Нападающий предпочел переезду на Туманный Альбион подписание нового контракта с нынешним клубом. При этом главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в трансфере Рафаэла и хочет попытаться переубедить игрока.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Леау принял участие в 23 поединках, отметившись восемью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Контракт португальца истекает летом 2024 года, а трансферный ценник составляет 85 миллионов евро.