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«Манчестер Сити» рискует не подписать трансферную цель Гвардиолы

01 Марта 2023 • 11:10 Комментировать

Португальский форвард Рафаэл Леау, выступающий в итальянском чемпионате за «Милан», врыд ли перейдет с «Манчестер Сити». Об этом рапортуют журналисты caughtoffside.com.

Нападающий предпочел переезду на Туманный Альбион подписание нового контракта с нынешним клубом. При этом главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в трансфере Рафаэла и хочет попытаться переубедить игрока.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Леау принял участие в 23 поединках, отметившись восемью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Контракт португальца истекает летом 2024 года, а трансферный ценник составляет 85 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Манчестер Сити Рафаэл Леау
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