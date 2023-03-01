Юрген Клопп в обозримом будущем может покинуть должность главного тренера «Ливерпуля». Как сообщает Calciomercatoweb, немецкий специалист может возглавить «Интер». Миланский клуб сильно заинтересован в услугах Клоппа, и интерес этот может вырасти, если «нерадзурри» сменят владельца. В материале Клоппа называют «тренером мечты» для «Интера»

В настоящий момент «Интер» тренирует Симоне Индзаги. Команда занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Что до Юргена Клоппа, то его «Ливерпуль» в нынешнем сезоне столкнулся с кризисом. На текущий момент команда располагается лишь на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.