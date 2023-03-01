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​Тен Хаг попросил «Манчестер Юнайтед» купить топ-игрока из «Интера»

01 Марта 2023 • 10:50 Комментировать

В летнее трансферное окно полузащитник Николо Барелла может сменить «Интер» на «Манчестер Юнайтед». По данным Football Insider, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг попросил руководителей «красных дьяволов» подписать Бареллу. Нидерландский специалист давно является большим поклонником итальянского футболиста.

Отмечается, что Николо Барелла также находится на радарах «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

Николо Барелла пока что не выступал за пределами родной Италии. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего футболиста в 70 миллионов евро.

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Интер Милан Манчестер Юнайтед Николо Барелла трансферы футбола - лето 2023
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