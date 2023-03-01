Клуб АПЛ нацелился на Чалханоглу

Полузащитник сборной Турции и миланского «Интера» Хакан Чалханоглу может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Согласно данным источника, заинтересованность в трансфере 29-летнего исполнителя проявляет «Лидс». «Павлины» уже связались с агентом игрока и обсуждают потенциальную сделку.

Хакан выступает за «Интер» с 2021 года, его контракт с «нерадзурри» рассчитан до середины 2024 года. Его трансферный ценник – 35 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек провел 32 поединка за «Интер», отметившись тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.