Джонсон: «Ван Дейк разочаровывает, он задал высокую планку, которой уже не соответствует»

Бывший игрок «Ливерпуля» Глен Джонсон высказался насчет игры защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка в нынешнем сезоне.

«Виргил разочаровывает в этом сезоне, однако это, наверное, связано с тем, насколько он был хорош прежде. Ван Дейк задал высокую планку, которой уже не соответствует.

Когда он играет на самом высоком уровне, кажется, что у него все получается очень легко. А когда нет, то начинает раздражать то, что ты знаешь, на что он действительно способен», - передает слова Глена Metro.

В текущем сезоне ван Дейк принял участие в 19 матчах АПЛ, забил два гола и получил желтую карточку.