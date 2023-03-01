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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джонсон: «Ван Дейк разочаровывает, он задал высокую планку, которой уже не соответствует»

01 Марта 2023 • 09:55 Комментировать

Бывший игрок «Ливерпуля» Глен Джонсон высказался насчет игры защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка в нынешнем сезоне.

«Виргил разочаровывает в этом сезоне, однако это, наверное, связано с тем, насколько он был хорош прежде. Ван Дейк задал высокую планку, которой уже не соответствует.

Когда он играет на самом высоком уровне, кажется, что у него все получается очень легко. А когда нет, то начинает раздражать то, что ты знаешь, на что он действительно способен», - передает слова Глена Metro.

В текущем сезоне ван Дейк принял участие в 19 матчах АПЛ, забил два гола и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Глен Джонсон Виргил Ван Дейк
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