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Продажа «Манчестер Юнайтед» под угрозой срыва

01 Марта 2023 • 08:26 Комментировать

Семейство Глэйзеров, которое владеет пакетом акций «Манчестер Юнайтед», может отложить сделку по продаже манкунианского клуба. Об этом стало известно журналистам The Guardian.

Как информирует источник, американских бизнесменов не устроило предложение катарского шейха Джасима бен Хамада Аль Тани и британского миллиардера Джима Рэтклиффа. Потенциальные покупатели были готовы выделить на сделку порядка 4,5 миллиарда евро.

Глэйзеры, в свою очередь, планируют выручить с продажи «Манчестер Юнайтед» не менее шести миллиардов. В связи с этим сделку собираются перенести на лето.

Напомним, что американцы владеют английским топ-клубом с 2005 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
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