Гакпо мог перейти в «Лидс» - раскрыта причина срыва трансфера

«Лидс» был одним из претендентов на подписание нидерландского нападающего Коди Гакпо, но сделка не состоялась. О причине срыва трансфера рассказал владелец английского клуба Андреа Радриццани.

«Лидс» был близок к подписанию Коди прошлым летом. У нас состоялись переговоры с его отцом, была договоренность с ПСВ. Однако главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь позвонил Гакпо и сказал, что ему не стоит переходить из-за игровой практики, которую будет легче получить в ПСВ перед ЧМ-2022. Он остался в клубе, а спустя несколько месяцев его стоимость увеличилась в три раза, и его забрал «Ливерпуль», - цитирует руководителя DAZN.

В этом сезоне Премьер-лиги Гакпо провел шесть матчей и забил два гола.