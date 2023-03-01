«Манчестер Юнайтед» запланировал два громких трансфера

Владельцы «Манчестер Юнайтед» планируют усилить состав команды по завершении сезона-2022/2023. Как стало известно Sport.es, манкунианцы запланировали два громких приобретения на грядущее лето.

В поле зрения «красных дьяволов» находится полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг. Другая цель клуба пока не раскрывается, но, скорее всего, это будет игрок в центр нападения. Ранее сообщалось об интересе к Виктору Осимхену из «Наполи».

В минувший уик-энд «МЮ» впервые за долгое время выиграл трофей. Команда стала триумфатором Кубка английской лиги, победив в финальном матче «Ньюкасл» со счетом 2:0.