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«Барселона» начала переговоры по трансферу форварда «Манчестер Сити»

01 Марта 2023 • 07:51 Комментировать

Каталонская «Барселона» вступила в переговорный процесс с «Манчестер Сити» касательно возможного перехода нападающего Хулиана Альвареса, об этом рапортуют журналисты Sport.es.

Как стало известно представителям СМИ, «сине-гранатовые» планируют взять аргентинского форварда в аренду на следующий сезон. В Каталонии готовы сделать Альвареса игроком основы, чего ему пока не светит в стане «горожан» за спиной Эрлинга Холанна.

Сам Хулиан недоволен своим положением в «Ман Сити» и готов к смене клубной прописки. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись десятью голами и восемью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хулиан Альварес трансферы футбола - лето 2023
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