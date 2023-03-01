«Барселона» начала переговоры по трансферу форварда «Манчестер Сити»

Каталонская «Барселона» вступила в переговорный процесс с «Манчестер Сити» касательно возможного перехода нападающего Хулиана Альвареса, об этом рапортуют журналисты Sport.es.

Как стало известно представителям СМИ, «сине-гранатовые» планируют взять аргентинского форварда в аренду на следующий сезон. В Каталонии готовы сделать Альвареса игроком основы, чего ему пока не светит в стане «горожан» за спиной Эрлинга Холанна.

Сам Хулиан недоволен своим положением в «Ман Сити» и готов к смене клубной прописки. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись десятью голами и восемью ассистами.