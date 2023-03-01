Мерсон: «Это худшая версия «Челси» за последние 20 лет»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон высказался о неудачных выступлениях «Челси» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.

«Это худшая версия «Челси», которую я видел за последние лет 20. Фанаты команды просто в ярости. Недавний матч с «Тоттенхэмом» был очень важен, но «синие» ничего не смогли сделать. Не припомню ни одного нормального момента у них.

Поттер? Мне нравится этот тренер. Думаю, он заслуживает шанса. Но показатели команды вообще никуда не годятся. Это удивляет», - передает слова эксперта Sky Sports.

После 24 матчей «Челси» занимает лишь десятое место в турнирной таблице АПЛ.