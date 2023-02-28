Салиба намерен остаться в «Арсенале»

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба планирует продолжить выступления в клубе.

Руководство «канониров» продолжает переговоры с 21-летним игроком относительно нового трудового договора. Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, сам француз твёрдо намерен остаться в лондонском клубе. Продление контракта центрбека – приоритетная для «Арсенала» сделка после подписания нового соглашения с Букайо Сакой.

Действующий контракт Вильяма Салиба рассчитан до лета 2024 года. В текущей кампании футболист появился на поле в 28 матчах, отметившись двумя голами и одной голевой передачей.