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Салиба намерен остаться в «Арсенале»

28 Февраля 2023 • 23:20 Комментировать
Арсенал
...
Эвертон
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Через 22 ч. 8 мин.

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба планирует продолжить выступления в клубе.

Руководство «канониров» продолжает переговоры с 21-летним игроком относительно нового трудового договора. Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, сам француз твёрдо намерен остаться в лондонском клубе. Продление контракта центрбека – приоритетная для «Арсенала» сделка после подписания нового соглашения с Букайо Сакой.

Действующий контракт Вильяма Салиба рассчитан до лета 2024 года. В текущей кампании футболист появился на поле в 28 матчах, отметившись двумя голами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Вильям Салиба
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АРСЕНАЛ ЭВЕРТОН
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