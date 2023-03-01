Арсенал - Эвертон: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Только 1 марта у «Арсенал» и «Эвертона» получилось сыграть отложенный матч седьмого тура АПЛ. «Канониры» могут упрочить лидерство и оторваться на пять очков от «Манчестер Сити». Считается, что у лондонцев есть все шансы на такое развитие событий, тем более что «ириски» застряли в подвале турнирной таблицы и точно не впечатляют в этом сезоне. С другой стороны, последние личные встречи совсем не в пользу «Арсенала», поэтому может появиться и интрига.

С 22:45 показ игры на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.