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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Арсенал - Эвертон: где смотреть прямую трансляцию онлайн

01 Марта 2023 • 02:09 Комментировать
Арсенал
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Эвертон
1 1.35 X 5.00 2 9.50
Через 19 ч. 3 мин.

Только 1 марта у «Арсенал» и «Эвертона» получилось сыграть отложенный матч седьмого тура АПЛ. «Канониры» могут упрочить лидерство и оторваться на пять очков от «Манчестер Сити». Считается, что у лондонцев есть все шансы на такое развитие событий, тем более что «ириски» застряли в подвале турнирной таблицы и точно не впечатляют в этом сезоне. С другой стороны, последние личные встречи совсем не в пользу «Арсенала», поэтому может появиться и интрига.

С 22:45 показ игры на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.

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АРСЕНАЛ ЭВЕРТОН
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