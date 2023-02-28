Жезус должен вернуться на поле в скором времени

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус скоро восстановится после травмы.

Бразилец не выходил на поле с декабря из-за серьёзного повреждения колена. «Канониры» по-прежнему не торопятся бросать 25-летнего форварда в бой, однако тот уже приступил к интенсивным тренировкам на поле, отмечают английские СМИ. Считается, что в скором времени наставник Микель Артета вновь сможет рассчитывать на одного из лидеров атаки своей команды.

Габриэль Жезус стал автором пяти забитых мячей и шести результативных передач в 14 поединках «Арсенала» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.