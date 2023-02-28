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Артета прокомментировал возможный уход Тирни из «Арсенала»

28 Февраля 2023 • 21:40 Комментировать
Арсенал
...
Эвертон
1 1.35 X 4.90 2 9.50
Через 23 ч. 41 мин.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отреагировал на слухи об уходе левого защитника Кирана Тирни.

Шотландец редко проходит в стартовый состав «канониров», в связи с чем, по слухам, подумывает о смене клуба в летнее трансферное окно. Интерес к 25-летнему латералю приписывается «Ньюкаслу».

«Уход Тирни? Ничего не могу сказать, я об этом не думаю. Моя задача – заботиться об интересах команды. Футболисты имеют право претендовать на игровые минуты, которые они заслуживают, и мы постараемся решить этот вопрос в ближайших матчах», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо испанского наставника.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Киран Тирни трансферы футбола - лето 2023
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АРСЕНАЛ ЭВЕРТОН
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